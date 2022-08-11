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بريطانيا ستزود أوكرانيا بنظم إطلاق صواريخ متعددة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2022 1:57 مساءً
بريطانيا واوكرانيا

بريطانيا واوكرانيا

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أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بنظم إطلاق صواريخ متعددة يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة سيساعدها على الدفاع عن نفسها في مواجهة المدفعية الروسية الثقيلة.

وتابع في بيان “هذه الدفعة الأحدث من الدعم العسكري ستمكن القوات المسلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع في مواجهة العدوان الروسي والاستخدام العشوائي للمدفعية طويلة المدى”.

وأضاف “دعمنا المتواصل يبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا والمجتمع الدولي لا يزالان يعارضان هذه الحرب غير الشرعية وسيتحدان ويوفران مساعدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع ضد غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

    المصدر :
  • رويترز

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