بريطانيا ستفرض حجراً صحياً لـ14 يوماً على المسافرين القادمين من الخارج

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أعلن الوزير المكلف إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية براندون لويس، اليوم، أن المملكة المتحدة ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين الوافدين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال لقناة سكاي نيوز: “الناس الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يجب أن يلتزموا حجرا” من أجل “احتواء” معدل انتشار المرض.

وأضاف: “بالطبع، البريطانيون العائدون سيتمكنون من حجر أنفسهم في منازلهم. وعلى الزوار أخذ التدابير للقيام بالحجر لمدة 14 يوما”.

وهذا الإجراء الذي سيعاد النظر فيه “كل 3 أسابيع” على حد قوله، سيرافقه رفع العزل تدريجيا عن البلاد اعتبارا من الأول من حزيران، في حال إحراز تقدم في وقف تفشي الوباء.

وأثار هذا القرار قلق قطاع الطيران، ووصفه رئيس مجلس إدارة “راين إير” أخيرا بأنه “أحمق” و”غير قابل للتطبيق”.

وأعلنت جمعية “إيرلاينز يو كاي” أن مثل هذا الاجراء “سيقضي فعليا” على الرحلات الدولية إلى بريطانيا. وقال جون هولاند-كاي المدير العام لمطار هيثرو الأكثر إكتظاظا في أوروبا، إن حجرا صحيا من 14 يوما يجب “أن يكون محددا زمنيا”.

وأوضح أنه لم يتقرر أي اعفاء مقرر “حاليا” للمسافرين الوافدين من دول تفشى فيها الوباء بشكل محدود”.

وذكرت الصحف البريطانية أن على المسافرين ملء استمارة لدى وصولهم مع كامل بياناتهم وسيخضعون لمراقبة عشوائية. وسيتعرض المخالفون لغرامة بألف جنيه (1117 يورو).

وثمة استثناءات للطواقم الطبية وسائقي الشاحنات والإيرلنديين لكن ليس للمسافرين الآتين من فرنسا كما لمحت حديثا لندن وباريس.

وستعرض وزيرة الداخلية بريتي باتل تفاصيل هذا الإجراء خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة في الساعة الخامسة (16,00 بتوقيت غرينتش).