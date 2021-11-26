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بريطانيا: سلالة كورونا الجنوب إفريقية قد تشكل خطرا على الصحة العامة

منذ 12 ساعة

جاويد

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قال وزير الصحة البريطانية، ساجد جاويد، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها بجنوب إفريقيا، قد تشكل خطرا على الصحة العامة، بسبب قابليتها على الانتشار وضعف فعالية اللقاحات ضدها.

وقال جاويد في تصريح أمام مجلس العموم البريطاني إن “ظهور المتحور المعروف بـB1.1.529 كان مصدر قلق دولي كبير، ومن المحتمل أن تكون هذه السلالة الجديدة قد انتشرت خارج البلدان الإفريقية، حيث يعتقد أنها قد تطورت”، مؤكدا أنه “لم يتم اكتشاف أي إصابات بها في المملكة المتحدة حتى الآن”.

وأوضح جاويد أن “هذا المتحور تم اكتشافه لأول مرة في هونغ كونغ لدى شخص أتى من رحلة إلى جنوب إفريقيا”، مبينا أن “المملكة المتحدة، كانت أول دولة تحدد التهديد المحتمل لهذا البديل الجديد وتنبه الشركاء الدوليين حوله”.

وأضاف: “تم تحديد المزيد من حالات الإصابة في جنوب إفريقيا وفي بوتسوانا، ومن المرجح جدا أن ينتشر الآن إلى بلدان أخرى.. نحن قلقون من أن هذا البديل الجديد قد يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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