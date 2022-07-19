بريطانيا.. سوناك يفوز بالجولة الرابعة من التصويت لخلافة جونسون

فاز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك بالجولة الرابعة من التصويت التي أجريت اليوم الثلاثاء في إطار السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وحصل سوناك على 118 صوتا وبيني موردنت على 92 صوتا وليز تراس على 86 صوتا وكيمي بادنوك على 59 صوتا.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف.

وأعلنت مساء أمس نتائج ثالث جولة اقتراع بين نواب حزب المحافظين لاختيار شخصية تخلف رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس الحزب.

وقد حصل وزير الخزانة السابق ريشي سوناك على 115 صوتا متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي حصلت على 82 صوتا، وجاءت في المرتبة الثالثة وزيرة الخارجية ليز تروس حيث نالت 71 صوتا.

وحلت وزيرة الدولة للمساواة السابقة كيمي بادنوك في المركز الرابع في الاقتراع بحصولها على 58 صوتا.

يشار إلى أن جونسون أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عزمه الاستقالة من منصبه، بعد أن تخلى عنه العديد من الوزراء لاتهامه بالتورط في فضائح.