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بريطانيا: صاروخ أصاب سفينة قبالة سواحل اليمن

منذ 13 ثانية
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

البحر الأحمر (أ ف ب)

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وسط التوتر المتصاعد في البحر الأحمر والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية، أفادت وكالة “يو كاي أم تي أو” التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية الاثنين أن صاروخاً أصاب سفينة إلى جنوب شرقي ساحل عدن في اليمن.

وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أنها تلقت تقريراً عن حادثة وقعت “على بعد 95 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرقي عدن”، لافتة إلى أن “صاروخاً، أصاب من أعلى، الجهة اليسرى من السفينة”، وفق فرانس برس.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر وحثت السفن العابرة على الحذر.

وتهاجم حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران السفن التجارية في البحر الأحمر، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، بهدف دعم الفلسطينيين في الحرب مع إسرائيل.

وردت القوات الأمريكية والبريطانية الأسبوع الماضي بتنفيذ عشرات الضربات الجوية والبحرية على أهداف للحوثيين في اليمن.

    المصدر :
  • رويترز

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