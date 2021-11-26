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بريطانيا.. طعن طفلة حتى الموت في ليفربول

منذ 14 ساعة

الضحية

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أعلنت الشرطة البريطانية إن الطفلة، آفا وايت، البالغة من العمر 12 عاما، تعرضت، مساء يوم أمس الخميس، للطعن حتى الموت في وسط مدينة ليفربول بشمال غرب إنجلترا.

وقد تم القبض على أربعة صبية، يبلغ اثنان منهم 13 عاما، والآخران 14 و15 عاما، للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل.

وتعتقد الشرطة أن آفا وأصدقاءها الصبية قد دخلوا في جدال كلامي، أدى إلى الاعتداء على آفا “مما تسبب في إصابات كارثية قاتلة لها” وهرب الجناة.

وقال مساعد رئيس الشرطة جون روي: “نقدم تعازينا لعائلة آفا، لا ينبغي على أي والد أن يسمع من الشرطة أن طفله قد مات”.

وأضاف: “يجب أن يكون موت آفا تذكيرًا لنا جميعا بالدور الذي يجب أن يلعبه كل منا في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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