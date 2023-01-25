بريطانيا: على إيران تقديم إجابات بشأن إعدام ودفن أكبري

طالب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحكومة الإيرانية بتقديم إجابات بشأن وفاة ودفن علي رضا أكبري الذي كان يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، والذي أعدمته طهران في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال سوناك للبرلمان “النظام يطيل أمد معاناة الأسرة، وهذا للأسف استخفاف معتاد بالكرامة الإنسانية… يتعين على إيران الآن تقديم إجابات حول ملابسات وفاته ودفنه”.

وفي 14 يناير كانون الثاني، تحدت طهران مناشدات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأعدمت أكبري الذي شغل ذات يوم منصب نائب وزير الدفاع الإيراني. وهذا دفع لندن إلى فرض جولة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال النائب عن حزب العمال آندي سلوتر إنه من المقرر أن يجتمع مع وزير الخارجية البريطاني غدا الخميس ومع عائلة أكبري التي كانت تقيم في دائرة سلوتر الانتخابية لطلب مساعدة الحكومة في “هذا الوقت من المعاناة الأكبر”.

ورفضت السلطات الإيرانية تسليم جثة المواطن البريطاني الإيراني “علي رضا أكبري”، إلى عائلته لدفنه في مدينة شيراز مسقط رأسه، وفق وصيته.

وقال أفراد عائلة علي رضا أكبري، لصحيفة الغارديان البريطانية، “إن السلطات في الجمهورية الإسلامية منعتهم من رؤية جثة أكبري”، مضيفين أن “السلطات منعت أيضا دفن جثمان علي رضا أكبري في مقبرة في شيراز طبقا لوصية الراحل”.