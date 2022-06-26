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بريطانيا قد تستهدف دولًا ناشئة بفرض حصص على واردات الصلب!

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2022 8:45 صباحًا
علم بريطانيا
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قالت صحيفة صنداي تليجراف إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى لتقليص حصص واردات الصلب من الاقتصادات الناشئة لحماية المنتجين المحليين في خطوة قد تمثل انتهاكا لقواعد التجارة الدولية.

وقالت الصحيفة دون الاستناد إلى مصادر إن ” رئيس الوزراء يستعد لاستهداف العديد من الدول النامية بفرض حدود استيراد جديدة’ وقائية’ تهدف لحماية المصنعين في المملكة المتحدة من” طوفان من الصلب الرخيص “من الخارج”.

واقترحت بريطانيا يوم الخميس تمديد حزمة حالية من الرسوم الجمركية والحصص على خمسة منتجات من الصلب لمدة عامين آخرين لحماية شركات صناعة الصلب المحلية.

ولكن صنداي تليجراف قالت إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات أوسع للإعلان عنها هذا الأسبوع في محاولة لتعزيز الدعم لجونسون في المناطق الصناعية التي تدعم تاريخيا حزب العمال المعارض.

وقالت الصحيفة إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين اعترضوا على الخطط الأوسع نطاقا وذلك إلى حد ما بسبب الخوف من اتخاذ إجراءات انتقامية ضد صادرات بريطانية مثل الويسكي والضرر المحتمل لسمعة بريطانيا على نطاق أوسع.

ونقلت الصحيفة عن شخصية حكومية لم تذكر اسمها قولها إن “هذا سوف يفسد الاقتصاد‭ ‬.. إنه انتهاك كامل لقواعد منظمة التجارة العالمية .. وهذا مناهض للمحافظين ومناهض للسوق الحرة ومعاد للرأسمالية”.

    المصدر :
  • رويترز

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