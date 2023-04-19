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بريطانيا‭:‬ قراصنة داعمون لروسيا يخططون لاستهداف بنية تحتية غربية

منذ ساعة واحدة
قراصنة- أرشيفية

قراصنة- أرشيفية

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حذرت الوكالة المعنية بالأمن الإلكتروني التابعة للحكومة البريطانية، الأربعاء من تهديد قد تتعرض له البنية التحتية الغربية الحيوية من جانب قراصنة متعاطفين مع روسيا وحربها على أوكرانيا.

وقد نفذ “قراصنة لهم أجندة سياسية” داعمون لروسيا بالفعل حملات إلكترونية غير مؤذية إلى حد كبير لتخريب مواقع إلكترونية عامة بارزة أو تعطيلها. إلا أن المركز القومي البريطاني للأمن الإلكتروني أوضح في تحذير أن بعض هذه المجموعات يخطط دون هوادة لإحداث المزيد من الضرر على أرض الواقع.

وقال المركز إن بعضها “أعرب عن رغبته في إحداث تأثير أكثر تخريبا وتدميرا ضد البنية التحتية الغربية الحيوية، بما في ذلك في المملكة المتحدة”.

وجاء في التحذير “نتوقع أن تتحين هذه المجموعات الفرص لإحداث مثل هذا التأثير، خاصة إذا كانت الأنظمة لا تخضع للحماية اللازمة”.

وذكر التحذير أنه على الرغم من أن هذه المجموعات لها دوافع أيديولوجية وتتوافق مع مصالح الدولة الروسية فإنها “لا تخضع لسيطرة رسمية من الدولة” الأمر الذي يجعل تحركاتها “أقل قابلية للتنبؤ” .

    المصدر :
  • رويترز

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