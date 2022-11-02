بريطانيا: ليس هناك خطة لنقل سفارتنا إلى القدس

أكدت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، أنه ليس هناك خطة لدى الحكومة لنقل السفارة إلى القدس.

ونقل صحافيون عن المتحدثة قولها: “لا توجد خطط لنقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس قد أعلنت أنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، إذ أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بذلك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما وصفت تراس نفسها بأنها “صهيونية كبيرة”، وقالت خلال حفل لجمعية “مجلس النواب اليهود البريطانيين” إنها داعمة كبيرة لإسرائيل وتعهدت بأنها “ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة”.

ورحبت البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة بتصريح متحدثة الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، بشأن موقع السفارة.

وشكر السفير حسام زملط في بيان الحكومة وأحزاب المعارضة والزعماء الدينيين وكل من ساعد “في الحفاظ على التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن السؤال حول موقع سفارة المملكة المتحدة ما كان يجب أن يُطرح في المقام الأول.

وقال “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لخلق بيئة مواتية للسلام في الشرق الأوسط وتعديل التاريخ الذي تسبب فيه وعد بلفور قبل 105 سنوات”.

ودعا زملط الحكومة البريطانية إلى “لعب دور نشط، والاعتراف بدولة فلسطين، والتأكيد على دعم المملكة المتحدة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحظر جميع سلع ومنتجات المستوطنات غير القانونية، وفرض عقوبات على الشركات العاملة فيها وتستفيد منها”.

وأكد أن “التطبيق الكامل والمتساوي للقانون الدولي هو السبيل إلى الأمام نحو سلام دائم وعادل”.