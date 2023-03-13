بريطانيا: مستعدون للحوار مع روسيا بعد تسوية الصراع في أوكرانيا

أعربت بريطانيا عن استعدادها للعودة إلى حوار كامل مع روسيا لحل المشاكل العالمية بعد تسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال ممثل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الاثنين، في رده على سؤال من تاس: ” نريد العمل مع روسيا عندما تأتي اللحظة المناسبة لإدارة مخاطر الأنظمة الجيوسياسية”.

وأضاف “مستعدون للتعاون مع أي دولة بشرط احترام استقرار النظام العالمي، والذي تم تقويضه نتيجة لحرب أوكرانيا”.

كما أفاد بأن “قنوات الحوار وخفض التصعيد (مع روسيا) محدودة بشكل كبير، لكن يمكن إحياؤها عندما يحين الوقت”.

في سياق آخر، وصفت بريطانيا الصين بأنها تمثل تحديا للنظام العالمي، وذلك في تحديث لإطار سياستها الخارجية نشرته اليوم الاثنين، والذي أعلن أن أمن البلاد يتوقف على نتيجة حرب أوكرانيا.

وفي تحديث لإطار عمل الأمن والسياسة الدولية، حذرت الحكومة من شراكة الصين العميقة مع روسيا، وتعاون موسكو المتزايد مع إيران في أعقاب غزو أوكرانيا.