بريطانيا.. "مشروع التمور" مبادرة رمضانية لدعم غزة واليمن وسوريا

كشفت المؤسسة الخيرية البريطانية أنها جمعت ملايين الجنيهات من بيع التمور لمساعدة المحتاجين في الخارج.

ويقول القائمون على “ذا ديت بروجكت” أو “مشروع التمور” إنهم تمكنوا على مدى السنوات العشر الماضية، من جمع ما يُقدر بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.42 مليون دولار)، وقد ساهمت هذه الأموال في شراء أكثر من 20 مليون رغيف خبز و150 ألف لتر من الماء يوميا للدول والمناطق التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط.

وفي بلدة بلاكبيرن التي تقع شمال غرب مدينة مانشيستر، تستورد مؤسسة “ذا ديت بروجكت” تموراً من الأردن، في وقت تنتعش فيه تجارة التمور خلال شهر رمضان، حيث تقوم ببيعها في جميع أنحاء منطقة “نورث ويست” في بريطانيا.

وأوضحت “سو”، التي تقود فريق “مشروع التمور” الذي يضم نحو 400 متطوع في منطقة “نورث ويست” و2500 متطوع على مستوى البلاد، إن المشروع الخيري “يدعم مجموعة من القضايا”، ومن المقرر أن تذهب الأموال التي سيتم جمعها هذا العام لمساعدة الناس في غزة واليمن وسوريا.

وقالت: “يمكن أن تخصص هذه الأمول للنازحين في المناطق التي مزقتها الحرب، أو للأيتام”.

وأضافت: “ويمكن أن تُساعد أيضاً في توفير مرافق المياه والحصول على الخبز والكثير من الاحتياجات الأساسية للناس”.

وقال المتطوع السابق وأحد المترددين على المؤسسة، بلال سيدات، إن علب التمر تساعد الناس على التركيز على العطاء.

ويعتبر شهر رمضان موسما لاستهلاك التمور، إذ يتناول المسلمون حبات من التمر عند كسر صيامهم يوميا في رمضان مع غروب الشمس.