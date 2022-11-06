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بريطانيا... مضطرون لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالميزانية

منذ 42 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أعلن وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن اليوم الأحد 6/11/2022 أن الحكومة البريطانية مضطرة لاتخاذ قرارات مهمة ‏وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية، إلا أنه أحجم عن الكشف عن التدابير المحتملة‎.‎

ويعمل رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هنت على وضع خطط لسد عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني ‏‏(45.50 مليار دولار)، ومن المرتقب الكشف عن أولى خططهما للميزانية في 17 تشرين الثاني‎.‎

ويقول المسؤولون إن المشاورات لا تستثني أي خيار، بما في تمديد ضريبة استثنائية على شركات الطاقة وخفض الإعفاء الضريبي ‏على الدخل من توزيعات الأرباح‎.‎

وقال دودن: “صحيح أننا نتخذ قرارات صعبة… ولكن يتعين أن أوضح لكم ولمشاهديكم أنه ستكون هناك، للأسف، قرارات أكثر ‏صعوبة بكثير في بيان الخريف”.‏

وأضاف أن الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات ‏الضعيفة‎.‎

    المصدر :
  • رويترز

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