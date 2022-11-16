بريطانيا.. معدل التضخم يسجل أعلى مستوى في 41 عاما خلال أكتوبر

أظهرت بيانات نُشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار، أن ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 41 عاما في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الأربعاء إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر\تشرين الأول 1981، من 10.1 بالمئة في سبتمبر\أيلول.

وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7 بالمئة.

وقال المكتب إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8 بالمئة تقريبا في أكتوبر\تشرين الأول لو لم تتدخل الحكومة لوضع حد أقصى لفواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني “2960.25 دولار” في المتوسط سنويا.

وأفاد بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأسرع معدل منذ عام 1977.

وتعليقا على البيانات، قال هنت الذي من المقرر أن يطرح الخطوط العريضة لميزانية جديدة غدا الخميس 17\11\2022 إن التصدي لارتفاع الأسعار يتطلب قرارات “صعبة لكن ضرورية”.

وأضاف هنت في بيان “من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف من خلال معالجة شؤون المالية العامة للبلاد بمسؤولية”.

وقال مكتب الإحصاءات إن الأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء نسبة أكبر من نفقاتها.

وأضاف أن الأسر ذات الدخل الأقل واجهت معدل تضخم يبلغ 11.9 بالمئة، مقابل 10.5 بالمئة لأصحاب الدخل الأعلى.