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بريطانيا: موسكو تواجه مشكلات لوجستية "حادة" بجنوب أوكرانيا

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2022 8:51 صباحًا
قوات من الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية

قوات من الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية

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قالت أحدث معلومات للمخابرات البريطانية (الاثنين 17-10-2022) إن المشكلات اللوجستية التي تواجه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أصبحت أكثر حدة بعد الأضرار التي لحقت بجسر رئيسي إلى شبه جزيرة القرم في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر “مع ضغوط الوجود الروسي في خيرسون وتدهور طرق الإمداد عبر القرم، أصبح خط الاتصال الأرضي عبر زابوريجيا أوبلاست أكثر أهمية لاستمرار الاحتلال الروسي”.

وقال التحديث إن القوات الروسية في جنوب أوكرانيا ستزيد على الأرجح تدفق الإمدادات اللوجستية عبر ماريوبول في محاولة للتعويض عن تقليص الحركة عبر الجسر.

ميدانياً، قال مسؤول محلي صباح الاثنين إن حريقا هائلا شب في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ خلال الليل.

وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة على تطبيق المراسلة تيليجرام “دمرت قوات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ معادية.

“أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبير”

في كييف، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تطبيق المراسلة تيليجرام أن العاصمة الأوكرانيا تعرضت صباحاً لقصف بطائرات كاميكازي المسيرة.

وقال يرماك “الروس يعتقدون أن ذلك سيساعدهم”.

    المصدر :
  • رويترز

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