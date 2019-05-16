بريطانيا: نتفق مع تقييم أميركا بشأن تهديد إيران الخطير

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قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، اليوم الخميس، إن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران.

وأوضح هانت أنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن ومرة أخرى في بروكسل يوم الاثنين.

وأضاف على تويتر “كما هو الحال دائما، نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة”.

يـأتي هذا بعد أن رفعت بريطانيا مستوى التحذير لمقاتليها ورعاياها في العراق من التهديدات الإيرانية.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن بريطانيا رفعت أيضا مستوى التأهب بين قواتها وموظفيها وأسرهم في السعودية والكويت وقطر.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قد قالت في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترمب سيعقد اجتماعا في البيت الأبيض حول إيران، خلال لقائه بنظيره السويسري.

وشددت ساندرز على أن ترمب يريد تغييرا في التصرفات الإيرانية، وإلا فلن يعجب الإيرانيين رد الفعل الأميركي، كما قالت.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قام بزيارة مفاجئة لبغداد هذا الشهر جاءت بعد أن أظهرت معلومات استخباراتية أميركية أن ميليشيات عراقية مقربة من إيران نشرت صواريخ قرب قواعد للقوات الأميركية.

وهدد بومبيو كبار القادة العسكريين العراقيين أنهم إن لم يحكموا سيطرتهم على هذه الميليشيات، التي توسع نفوذها في العراق فسترد الولايات المتحدة بقوة.

المصدر: العربية