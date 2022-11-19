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بريطانيا: ندعم الحلفاء للدفاع عن أنفسهم ضد ميليشيات ووكلاء إيران

منذ ساعة واحدة
جيمس كليفرلي

جيمس كليفرلي

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قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، السبت، إن بلاده حريصة على دعم الحلفاء في المنطقة للدفاع عن أنفسهم ضد ميليشيات ووكلاء إيران في المنطقة.

وقال كليفرلي في مقابلة خاصة وحصرية مع “العربية” إن التظاهرات في إيران يقوم بها الشعب بمفرده ونتضامن معه كما أقول للنظام الإيراني “اصغوا لشعبكم”.

وأضاف:” إنهم سلطوا الضوء على مطالب الإيرانيات ومساعدتهن للتعبير عن آمالهن”.

وتحدث جيمس عن التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد صحافيين ومعارضين إيرانيين في بريطانيا والحرب في أوكرانيا.

وأضاف كليفرلي في تصريحاته، أن بريطانيا تجمعها علاقات قوية ووثيقة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي.

كما أضاف وزير الخارجية البريطاني إن بلاده تنسق مع أصدقائها في المنطقة بشأن استدامة أمن الطاقة.

وذكر وزير خارجية بريطانيا للعربية أنه هناك تعاون كبير بين بريطانيا والسعودية في كل المجالات، كما تعمل مع السعودية للتحول للطاقة الخضراء وزراعة ملايين الأشجار.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد تعهد في وقت سابق من اليوم السبت بالعمل مع الحلفاء “لمواجهة التهديد الإيراني”، متهما إياها بـ”إراقة الدماء” من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا.

وكانت إيران أقرّت بأنّها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنّها أصرّت على أنها زوّدت حليفتها بها قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

    المصدر :
  • العربية

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