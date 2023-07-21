بريطانيا: ندين بشدّة الهجوم على السفارة السويديّة في بغداد

عبّرت بريطانيا في بيان، عن إدانتها بشدة الهجوم على السفارة السويديّة في بغداد بسبب خطط حرق المصحف في ستوكهولم.

فيما رحبت لندن بعزم الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن الواقعة.

هذا ونددت الحكومة العراقية بشدة بإشعال النار في السفارة السويدية وفًقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ووصف المكتب الأمر بأنه خرق أمني وتعهد بحماية البعثات الدبلوماسية.

لكن الحكومة ذكرت أيضًا في البيان أنها “أبلغت الحكومة السويدية أمس، عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها”.

وفي وقت لاحق، طرد العراق السفيرة السويدية الخميس، احتجاجًا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

وقالت الحكومة العراقية في بيان إنها استدعت أيضًا القائم بالأعمال في السويد. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأنّ بغداد علقت تصريح عمل شركة إريكسون السويدية على الأراضي العراقية.