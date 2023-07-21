الجمعة 3 محرم 1445 ﻫ - 21 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا: ندين بشدّة الهجوم على السفارة السويديّة في بغداد

منذ 22 ثانية
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

عبّرت بريطانيا في بيان، عن إدانتها بشدة الهجوم على السفارة السويديّة في بغداد بسبب خطط حرق المصحف في ستوكهولم.

فيما رحبت لندن بعزم الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن الواقعة.

هذا ونددت الحكومة العراقية بشدة بإشعال النار في السفارة السويدية وفًقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ووصف المكتب الأمر بأنه خرق أمني وتعهد بحماية البعثات الدبلوماسية.

لكن الحكومة ذكرت أيضًا في البيان أنها “أبلغت الحكومة السويدية أمس، عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها”.

وفي وقت لاحق، طرد العراق السفيرة السويدية الخميس، احتجاجًا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

وقالت الحكومة العراقية في بيان إنها استدعت أيضًا القائم بالأعمال في السويد. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأنّ بغداد علقت تصريح عمل شركة إريكسون السويدية على الأراضي العراقية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

هنري كيسنجر (رويترز)
بعد رحلته إلى الصين.. البيت الأبيض يتطلع إلى الإنصات لكيسنجر
خريطة إقليم دارفور السوداني
حاكم إقليم دارفور السوداني يدعو لحمل السلاح
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يلتقي بالرئيس التركي أردوغان في تركيا نهاية الشهر

الأكثر قراءة

الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل
ولعت بالـ "mtv".. "فيديو" لمعركة بالأيدي بين وئام وهاب وسيمون أبو فاضل
كلب- تعبيرية
بالصورة.. كلب يجرّ رضيعة حيّة داخل كيس في طرابلس!
سيمون أبو فاضل بعد تعرضه للضرب خلال حلقة صار الوقت
فيديو جديد.. معركة وئام وهاب وسيمون أبو فاضل تنتقل إلى الشارع!