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بريطانيا: نراقب الوضع في باكستان عن كثب

منذ 38 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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قالت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، إنها تراقب الوضع في باكستان عن كثب بعد إلقاء القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وهو ما قد يمنع زعيم المعارضة من خوض الانتخابات المقبلة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “لدى المملكة المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد مع باكستان… نؤيد المبادئ الديمقراطية والالتزام بسيادة القانون. ونراقب الوضع عن كثب”.

وقضت محكمة باكستانية على عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني، وفق ما ذكرت قنوات تلفزيونية محلية اليوم السبت.

بدوره، قال المحامي انتظار حسين بانجوتا لرويترز عبر الهاتف، اليوم السبت، إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من منزله في مدينة لاهور شرق البلاد.

فيما أعلنت الشرطة الباكستانية، أنّه سيتم نقل عمران خان إلى إسلام أباد بعد القبض عليه في لاهور.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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