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بريطانيا.. نمو الاقتصاد 0.1% في الربع الأول من هذا العام

30 - يونيو - 2023
بريطانيا

بريطانيا

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أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1 بالمئة في الربع الأول من هذا العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.

وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.

ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة كوفيد-19 بوتيرة أبطأ كثيرا من جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريبا، على الرغم من أن ألمانيا تعاني أيضا وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5 بالمئة مما كان عليه قبل الجائحة.

وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.25 بالمئة فقط هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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