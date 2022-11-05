بريطانيا.. هجوم مركز المهاجرين في دوفر كان بدافع إرهابي

قالت الشرطة البريطانية إن الأدلة تظهر أن هجوما وقع في دوفر في 30 أكتوبر‭‭ ‬‬ تشرين الأول، وألقيت فيه قنابل حارقة على مركز للمهاجرين، كان بدافع فكر إرهابي، وتحديدا فكر “اليمين المتطرف”.

وذكر تيم جاك كبير المنسقين الوطنيين لشرطة مكافحة الإرهاب في بيان اليوم السبت “أنا مقتنع بأن تصرفات المشتبه به كانت مدفوعة في الأساس بفكر متطرف. ويعد هذا حادثا إرهابيا”.

وأكان رجلا قد ألقى قنابل حارقة مثبتة بألعاب نارية، على مركز للمهاجرين في مدينة دوفر الساحلية جنوب إنجلترا ثم انتحر.

ونقلت وكالة رويترز -عن مصورها الذي كان حاضرا بعين المكان وقت وقوع الحادث- أن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مخططا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون، ثم نزل منها ورمى 3 قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.

وتابعت أنه بعد الهجوم قاد الرجل السيارة إلى محطة وقود قريبة ولف حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه.