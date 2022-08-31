بريطانيا وأمريكا تناقشان سقفا سعريا للنفط الروسي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة جانيت يلين اجتمعت مع وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي (الأربعاء -31-8-2022) وناقشا الجهود الرامية لفرض سقف سعري للنفط الروسي بهدف خفض أسعار الطاقة العالمية وتقييد إيرادات روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوزيرين ناقشا أيضا دعم حاجات العون الاقتصادي لأوكرانيا الناتجة عن الغزو الروسي.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان قد اعلن أن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الغنية سيناقشون مقترحا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض سقف سعري للنفط الروسي عندما يجتمعون يوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين “نحن نعتقد أن هذا هو السبيل الأكثر فعالية لإلحاق تأثير سلبي شديد بإيرادات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتنفيذ هذا سينتج عنه ليس فقط هبوط في الإيرادات النفطية لبوتين، بل أيضا أسعار الطاقة العالمية.”

“سيجري مناقشة المقترح هذا الأسبوع في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع … الذي سيعقد يوم الجمعة.”

ويناقش زعماء مجموعة السبع كيفية صوغ مثل هذا السقف السعري ويدرسون بدائل أخرى، من بينها عرقلة نقل النفط الروسي.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.