بريطانيا وأوكرانيا تخطّطان لإزالة حواجز التجارة الرقمية

أعلنت بريطانيا أنها بدأت محادثات مع كييف بشأن إزالة حواجز التجارة الرقمية، في إطار جهودها لدعم أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.

وألغت بريطانيا في أيار جميع الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية، وتتطلّع الآن إلى تسهيل التجارة في المجال الرقمي.

وزيرة التجارة “آن ماري تريفيليان” قالت: “تقف بريطانيا جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا، وستستخدم التجارة لمساعدتها على إعادة بناء اقتصادها الحديث بعد هذه الحرب الهمجية”.

وأضافت “شراكتنا مع أوكرانيا ستساعدها على اغتنام الأيام الأكثر إشراقًا في المستقبل، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية الوظائف وسبل العيش والعائلات الأوكرانية”.

كما ستبحث بريطانيا وأوكرانيا تحسين الكفاءة في التجارة الرقمية، والعمل في مجالات مثل المعاملات والتوقيعات الإلكترونية وغيرها من التقنيات.

وأفادت وزارة التجارة البريطانية بأن صادرات الخدمات الرقمية شكلت ما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات الخدمات البريطانية إلى أوكرانيا في عام.