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بريطانيا وإسرائيل توقعان اتفاقية لتعزيز علاقات التكنولوجيا والأمن

منذ 36 دقيقة
علما بريطانيا وإسرائيل

علما بريطانيا وإسرائيل

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تعتزم بريطانيا وإسرائيل التوقيع على اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات التكنولوجية والتجارية والأمنية على مدار السنوات السبع المقبلة عندما يلتقي وزير الخارجية جيمس كليفرلي بنظيره الإسرائيلي في لندن اليوم الثلاثاء.

ويجري الوزير الإسرائيلي إيلي كوهين زيارة للندن للتوقيع على خارطة الطريق الجديدة للعلاقات مع بريطانيا.

وقال كليفرلي في بيان قبل الزيارة “ستتيح خارطة الطريق لنا الاستفادة الكاملة من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التكنولوجيا والتجارة والأمن”.

وذكر الجانب البريطاني أن المناقشات ستشمل أيضا التصاعد الأخير في أعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والغزو الروسي لأوكرانيا والتهديد الذي تشكله إيران.

وأضاف البيان أن الاتفاقية الجديدة تتضمن التزامات تمويل مشترك للتكنولوجيا والابتكار بنحو 20 مليون جنيه إسترليني (24.50 مليون دولار).

وأطلقت بريطانيا وإسرائيل العام الماضي مفاوضات من أجل اتفاقية تجارية جديدة وقالتا إنها تمثل “أولوية رئيسية للحكومتين”.

    المصدر :
  • رويترز

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