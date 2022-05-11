بريطانيا والسويد تؤكدان استحالة عودة العلاقات مع بوتن إلى طبيعتها

تعمّقت الأزمة الدبلوماسية بين روسيا والدول الغربية في ضوء الغزو العسكري لأوكرانيا منذ 24 شباط، اذ دفعت العمليات العسكرية واشنطن وحلفاءها الأوروبيين الى فرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو، بالاضافة الى طرد متبادل للسفراء والدبلوماسيين بين البلدين.

في هذا الشأن، أكّد رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” ونظيرته السويدية أنّ العلاقات مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لا يمكن أبدا أن تعود إلى طبيعتها بعد غزو أوكرانيا.

والتقى جونسون برئيسة الوزراء السويدية “ماجدالينا أندرسون” لمناقشة موضوعات من بينها الأمن في أوروبا.

وقال متحدث باسم جونسون بعد الاجتماع: “اتفق الزعيمان على أن توابع غزو بوتين المقيت لأوكرانيا قد غيرت بشكل جذري الهيكل الأمني الدولي.. وأكدا أن العلاقات مع بوتين لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها أبدا”.

وكانت السويد وفنلندا قد تلقّتا تهديدات من بوتن بشأن احتمال الانضمام الى حلف الأطلسي، غير أنّ الدولتين الأوروبيتين ماضيتان في السعي للانضمام الى الحلف العسكري.

في السياق عينه، كشفت وزيرة خارجية السويد “آن ليند”، في وقت سابق، أنّ بلادها تلقت ضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستحصل على دعم أثناء فترة تقديمها طلبًا للانضمام لحلف شمال الأطلسي وفحص الدول الأعضاء الثلاثين بالحلف للطلب.

وقالت ليند للتلفزيون السويدي من واشنطن بعد اجتماعها مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن : “بالطبع لن أخوض في أي تفاصيل، لكني أشعر بأني متأكدة جدا من أن لدينا الآن ضمانا أمريكيا”.

لكنها استدركت قائلة “مع ذلك، إنها ليست ضمانات أمنية ملموسة، هذه لا يمكنك الحصول عليها إلا إذا كنت عضوًا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي”.