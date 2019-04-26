بريطانيا والصين تعقدان جولة جديدة من محادثات مالية

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قال مصدر بالخزانة البريطانية إِن #بريطانيا والصين ستعقدان الجولة القادمة من حوارهما الاقتصادي والمالي في منتصف يونيو في لندن.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على موعد ومكان المحادثات، التي استخدمت في السابق كمنتدى لتوقيع اتفاقيات تجارية، أثناء زيارة وزير المالية البريطاني فيليب هاموند لبكين.

وتحدث المسؤول بعد أن أشارت تقارير إلى أن المحادثات تأجلت بسبب توتر دبلوماسي بين البلدين.

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واستخدم الحوار الاقتصادي والمالي في السابق للإعلان عن تعاون أوثق في التجارة وعن مبادرات مصرفية ولتوقيع عقود تجارية.

وقال المسؤول إنه تم الاتفاق على موعد ومكان المحادثات أثناء زيارة وزير المالية البريطاني فيليب هاموند للصين لحضور قمة #مبادرة_الحزام_والطريق الصينية التي يقودها الرئيس شي جين بينغ وتهدف لإعادة بناء #طريق_الحرير القديم ليربط الصين بآسيا ومناطق أخرى باستثمارات ضخمة في البنية التحتية.

وتوترت العلاقات بين لندن وبكين في الأعوام القليلة الماضية وخصوصا بعد أن أبحرت سفينة حربية بريطانية بالقرب من جزر تطالب بها بكين في بحر الصين الجنوبي في أغسطس الماضي.

 

المصدر: لندن – رويترز

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