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بريطانيا وبولندا: بوتين بحاجة ان يعلم "التخويف لن يجدي نفعا"

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2022 1:44 مساءً
أزمة عالمية بين الغرب وروسيا على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا

أزمة عالمية بين الغرب وروسيا على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا

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قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان إنه ونظيره البولندي ماتيوس مورافيسكي ناقشا الجمعة الوضع في روسيا البيضاء واتفقا على ضرورة الاستمرار في توجيه رسالة قوية إلى روسيا مفادها أن التخويف لن يجدي نفعا.

وجا في البيان أن سوناك قال لمورافيسكي في مكالمة هاتفية “في إطار جهود الردع عبر الجناح الشرقي، رفعت بريطانيا من قدرة قواتها وكثفت الأنشطة مع قوة التدخل السريع المشتركة في منطقة البلطيق”.

وأفاد البيان “اتفقا على ضرورة الاستمرار في توجيه رسالة قوية إلى بوتين مفادها أن التخويف لن يجدي نفعا”.

    المصدر :
  • رويترز

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