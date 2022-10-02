بريطانيا.. وزيرة الداخلية تشكو من العدد الكبير للمهاجرين غير المهرة

أشارت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة “سويلا برافرمان”، في مقابلة مع صحيفة ذا صن، إلى أن بريطانيا فيها عدد أكبر من اللازم من العمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية، وأعداد كبيرة جدا من الطلاب الدوليين الذين غالبا ما يجلبون عائلاتهم معهم.

وقالت برافرمان إن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة “ليز تراس” تهدف إلى الالتزام بما تعهدت به خلال انتخابات 2019 بخفض صافي عدد المهاجرين، خلال مقابلة قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم.

في السياق نفسه، أفاد وزير المالية “كواسي كوارتنغ” بأنّ الحكومة تتطلع إلى مراجعة سياسة الهجرة، في إطار محاولة لتعزيز النمو في أعقاب شكاوى من مجموعات الأعمال من أن قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت مقيدة للغاية خاصة بالنسبة للوظائف منخفضة الأجر.

وقالت برافرمان إن “ما لدينا هو أن الكثير من العمال ذوي المهارات المتدنية يأتون إلى هذا البلد، ولدينا أيضا عدد كبير جدا من الطلاب الذين يأتون إلى هذا البلد، ولدينا عدد كبير جدا ممن يعولونهم”.

وأضافت: “هؤلاء الناس يأتون إلى هنا، وهم ليسوا بالضرورة يعملون أو يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات ولا يساهمون في تنمية اقتصادنا”، مشيرةً الى أنها تريد الحد من قدرة المهاجرين على الطعن في أوامر الترحيل على أساس أنهم تعرضوا للعمل القسري أو الاتجار بالبشر.