الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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بريطانيا.. وزير المالية الجديد يتعهد بإثبات قدرته على إصلاح الميزانية

منذ 6 دقائق
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت

وزير المالية البريطاني جيريمي هانت

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تعهّد وزير المالية البريطاني الجديد “جيريمي هانت” أنه سيثبت للمستثمرين أنه سيصلح الشؤون المالية العامة للدولة، وذلك بعدما تسببت الخطط الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء “ليز تراس” في فوضى في سوق السندات.

وقال هانت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “لا يمكن لأي حكومة التحكم في الأسواق. لا ينبغي لأي وزير مالية السعي لتحقيق ذلك”.

وأضاف “يوجد شيء واحد يمكننا فعله وذلك ما سأفعله، وهو أن نظهر للأسواق، والعالم، وبكل تأكيد لمن يشاهدوننا من المنزل، أننا بوسعنا أن نحتسب بشكل مناسب كل بنس في خططنا للضرائب والإنفاق”.

في السياق، أشار الى أنّ رئيسة الوزراء “ليز تراس” هي من تتولى مسؤولية الحكومة، نافيًا فكرة أنه ينبغي للحزب استبدالها بعد بداية مضطربة لها في المنصب.

وأضاف: “رئيسة الوزراء هي المسؤولة”، وذلك ردا على سؤال عمن يدير الحكومة.

وعند سؤاله عن المطالبات باستبدال تراس، قال إن الناخبين يريدون الاستقرار و”أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو مزيد من عدم الاستقرار السياسي في المستويات العليا، وحملة أخرى ممتدة من أجل القيادة”.

    المصدر :
  • رويترز

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