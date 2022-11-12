السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا وفرنسا تعتزمان إبرام اتفاق بشأن الهجرة

منذ 27 ثانية
علما بريطانيا وفرنسا

علما بريطانيا وفرنسا

A A A
طباعة المقال

أفادت صحيفة تيليغراف البريطانية بأنّ بريطانيا وفرنسا تتجهان لإبرام اتفاق ربما يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، لتكثيف جهودهما المشتركة لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور الخطر للقنال الإنكليزي.

وقالت إن الاتفاق سيزيد بشكل كبير عدد الضباط والمتطوعين الفرنسيين المئتين الذين يعملون على ضفاف القنال الإنكليزي.

وستعمل فرنسا على منع نسبة “أعلى بكثير” من المهاجرين من مغادرة أراضيها.

وأضافت الصحيفة أن فرنسا ستوافق على مركز تحكّم مشترك سيعمل فيه مسؤولو هجرة بريطانيون.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الخارحية البريطاني “جيمس كليفرلي” ووزيرة الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا” بيانًا شدد على “الحاجة الملحة إلى التصدي لجميع أشكال الهجرة غير الشرعية”. وقال مسؤولون بريطانيون إن البلدين يقتربان من إبرام اتفاق.

ورفض المسؤولون البريطانيون والفرنسيون التعليق على التقارير التي نشرت اليوم السبت حول إبرام اتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جو بايدن
بايدن: خصصنا مبالغ وأطلقنا مبادرات لتعزيز الشراكة مع منظمة آسيان
شاكر تورونلار
تركيا تُعيّن شاكر تورونلار سفيرا لدى إسرائيل
من مكان انقلاب الحافلة
مصر.. مقتل 19 شخصا إثر سقوط حافلة في ترعة بالدقهلية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين
رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
لاعبو نادي ليفربول
المواجهة الأصعب.. ليفربول ومانشستر سيتي من جديد