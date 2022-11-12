بريطانيا وفرنسا تعتزمان إبرام اتفاق بشأن الهجرة

أفادت صحيفة تيليغراف البريطانية بأنّ بريطانيا وفرنسا تتجهان لإبرام اتفاق ربما يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، لتكثيف جهودهما المشتركة لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور الخطر للقنال الإنكليزي.

وقالت إن الاتفاق سيزيد بشكل كبير عدد الضباط والمتطوعين الفرنسيين المئتين الذين يعملون على ضفاف القنال الإنكليزي.

وستعمل فرنسا على منع نسبة “أعلى بكثير” من المهاجرين من مغادرة أراضيها.

وأضافت الصحيفة أن فرنسا ستوافق على مركز تحكّم مشترك سيعمل فيه مسؤولو هجرة بريطانيون.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الخارحية البريطاني “جيمس كليفرلي” ووزيرة الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا” بيانًا شدد على “الحاجة الملحة إلى التصدي لجميع أشكال الهجرة غير الشرعية”. وقال مسؤولون بريطانيون إن البلدين يقتربان من إبرام اتفاق.

ورفض المسؤولون البريطانيون والفرنسيون التعليق على التقارير التي نشرت اليوم السبت حول إبرام اتفاق.