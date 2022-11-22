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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تندد بخطط إيران لتوسيع برنامجها النووي

منذ 36 دقيقة
منشأة نووية إيرانية- أرشيفية

منشأة نووية إيرانية- أرشيفية

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نددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الثلاثاء بخطط إيران لتوسيع برنامجها النووي بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تخصب اليورانيوم مع خطط لتوسيع التخصيب في محطتين.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك قدمته الحكومة البريطانية إن “خطوة إيران تحد لنظام حظر الانتشار العالمي… هذه الخطوة، التي تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار (النووي)، ليس لها أي مبرر مدني ذي مصداقية”.

وأضافت “سنواصل التشاور مع الشركاء الدوليين بشأن أفضل السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني المستمر”.

من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء أن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة القريبة من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة، تحت الأرض لأول مرة في محطتها في فوردو، مضيفة أن إيران تخطط لتوسيع تخصيبها في فوردو ونطنز.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان “قال المدير العام رافائيل ماريانو جروسي اليوم إن إيران بدأت في إنتاج يورانيوم عالي التخصيب- سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة- باستخدام سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6) الموجودة في محطة فوردو لتخصيب الوقود، بالإضافة إنتاج (تخصيب اليورانيوم) من هذا القبيل يحدث في نطنز منذ أبريل 2021 “.

    المصدر :
  • رويترز

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