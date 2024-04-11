بريطانيا: يتعين على إيران ألا تجرّ الشرق الأوسط إلى صراع أوسع

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إنه أوضح لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران يجب ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع، وذلك في أعقاب التهديدات التي وجهتها الجمهورية الإسلامية لإسرائيل.

وقال كاميرون في منشور على منصة “إكس”: “لقد أوضحت اليوم لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان أن إيران يجب ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقا… أشعر بقلق بالغ إزاء احتمال أن يؤدي سوء تقدير إلى مزيد من العنف. وينبغي لإيران بدلا من ذلك أن تعمل على وقف التصعيد ومنع المزيد من الهجمات”.

وكانت قد تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دافع إيران وراء تصاعد التهديدات، مفاده الحصول على ضمانات أميركية بشأن ردع أي هجمات إسرائيلية ضد قوات “الحرس الثوري” في سوريا مستقبلاً.

وحذّر خامنئي من الانقسامات والخلافات السياسة الداخلية، وقال: “لا حرج في الخلافات السياسية”، لكن “كسر الوحدة وخلق انقسامات وهمية يضر بالبلاد”.

وفي وقت سابق، اتهم خامنئي في خطاب أمام المسؤولين سفراء أجانب، “بعض الدول الإسلامية” بتقديم الدعم إلى إسرائيل، وقال إنه “خيانة وسيكون على حساب تلك الدول وسيؤدي إلى تدميرها”.

وفي رد واضح على ما قاله خامنئي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء: “إن إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوماً من هناك”.