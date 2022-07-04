بريطانيا: يجب محاسبة الروس على حرب أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس لرويترز اليوم الاثنين إن على روسيا أن تساعد في تحمل تكلفة الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا خلال “حربها المروعة” بينما تحتاج كييف أيضا إلى المساعدة في إنعاش اقتصادها المنهك.

وأضافت على هامش مؤتمر تعافي أوكرانيا في لوجانو “يجب محاسبة روسيا على هذه الحرب المروعة. نبحث خيارات لتوزيع الأصول الروسية”.

وأردفت تراس قائلة إن بريطانيا تبحث تشريعا لمصادرة أصول المسؤولين عن الحرب.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه سيتعين النظر في مسارات بديلة لإخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا إذا لم يتسن استخدام مضيق البوسفور في تركيا لنقلها.

وأضاف جونسون مخاطبا البرلمان “الأتراك لا غنى عنهم على الإطلاق لحل هذه المشكلة. إنهم يبذلون قصارى جهدهم… يعتمد الأمر على موافقة الروس على السماح لتلك الحبوب بالخروج”.

وتابع “سيتعين علينا بشكل متزايد النظر في وسائل بديلة لنقل تلك الحبوب من أوكرانيا إذا لم نتمكن من استخدام الطريق البحري، إذا كنا لا نستطيع استخدام مضيق البوسفور”.