الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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بريطانيا.. 65 مليون دولار لإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية

منذ 6 دقائق
من جبهات القتال في أوكرانيا

من جبهات القتال في أوكرانيا

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أشارت الحكومة البريطانية أنها ستزود أوكرانيا بأكثر من 70 مركبة قتالية ولوجستية وآلاف القذائف لدبابات “تشالنجر 2” وحزمة دعم قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (64.7 مليون دولار) لإصلاح المعدات العسكرية.

وأضافت بريطانيا أمس الثلاثاء أن من المنتظر أن يوقع أعضاء مجموعة السبع اتفاقا إطاريا جديدا اليوم الأربعاء سيقدم لأوكرانيا التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل وسيجري إعلان تفاصيل الاتفاق لاحقا. وتضم مجموعة السبع كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا.

ويعقد قادة حلف شمال الأطلسي قمة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في الوقت الذي يتعثر فيه هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية.

وقال قادة الحلف أمس الثلاثاء إن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى التحالف العسكري مستقبلا لكنهم لم يوجهوا الدعوة لكييف للانضمام على الفور مما أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وإلى جانب حزمة الدعم، ستطلق بريطانيا أيضا مشروعا من خلال حلف شمال الأطلسي لتأسيس مركز إعادة تأهيل طبي للجنود الأوكرانيين يجري تمويله من خلال حزمة المساعدة الشاملة التي خصصها الحلف لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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