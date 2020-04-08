بريطانيا.. 938 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، الأربعاء، 938 وفاة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية، بزيادة 152 حالة عن الحصيلة اليومية المعلنة الثلاثاء، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد على الأراضي البريطانية سبعة آلاف وفاة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، في تغريدة، أنه “اعتبارا من الساعة الخامسة من بعد ظهر السابع من أبريل بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في مستشفيات المملكة المتحدة 7097 حالة”، علما أن الحصيلة الإجمالية التي سُجلت الثلاثاء كانت 6159.

وبحسب وزارة الصحة البريطانية، فإنه حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش يوم الثامن من أبريل تم فحص 232708 أشخاص، وثبتت إصابة 60733 منهم.

وفي سياق آخر، قال وزير المالية ريشي سوناك، الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن حالته تتحسن، ويستطيع الجلوس في الفراش.

وأضاف سوناك “أحدث الأنباء الواردة من المستشفى تفيد بأن رئيس الوزراء لا يزال في العناية المركزة وحالته تتحسن. أستطيع أن أقول لكم إنه يجلس في الفراش، ويتفاعل بإيجابية مع الفريق الطبي المعالج”.