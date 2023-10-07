بريطانيا تعيد تأكيد موقفها بعد الخلاف الدبلوماسي بين كندا والهند

أكدت بريطانيا مجددا موقفها المتمثل في ضرورة احترام جميع الدول لمبادئ السيادة وسيادة القانون بعد أن أفادت تقارير بأن الهند طلبت من كندا سحب 41 دبلوماسيا.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان بعد أن تحدث رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك مع نظيره الكندي جاستن ترودو “أكد رئيس الوزراء مجددا على موقف بريطانيا بأنه يتعين على جميع الدول احترام السيادة وسيادة القانون، بما يشمل مبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وتصاعد التوتر بين الهند وكندا، الشهر الماضي، عندما قالت كندا “إنها تتابع بقوة مزاعم يعتد بها” تربط عملاء للحكومة الهندية بمقتل زعيم انفصالي من السيخ في كولومبيا البريطانية بكندا، في يونيو.

وكان السفير الأميركي لدى كندا، ديفيد كوهين، كشف أن أعضاء تحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخبارية ساعد الحكومة الكندية في الكشف عن ملابسات حادثة اغتيال مواطن كندي، ناشط من طائفة السيخ الهندية، على الأراضي الكندية، في حين اتهمت أوتاوا نيودلهي بالضلوع في الجريمة.

وتحدث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن “شبهات موثوقة” تدفع للاعتقاد بأن عملاء هنودا يقفون وراء قتل المواطن الكندي، هارديب سينغ نيجار، في يونيو قرب فانكوفر.

وقُتل نيجار الذي أعلنت الهند أنه “إرهابي مطلوب”، بإطلاق نار في إحدى ضواحي فانكوفر حيث يقطن عدد كبير من السيخ. وكان الرجل منضويا في حركة تدعو إلى تأسيس دولة مستقلة للسيخ في جزء من شمال الهند أو جزء من باكستان.

ومن جانبها، وصفت نيودلهي الاتهامات الموجهة إليها بأنها “سخيفة”، وتوقفت عن إصدار تأشيرات للمواطنين الكنديين، وطلبت من كندا تخفيض عدد موظفيها الدبلوماسيين.