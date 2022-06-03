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توقيف بريطاني في دبي متهم بقضية احتيال في الدنمرك

3 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2022 3:56 مساءً
دبي

دبي

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قالت وزارة العدل الدنمركية في بيان اليوم الجمعة إنه أُلقي القبض في دبي على سانجاي شاه المشتبه به الرئيسي في قضية احتيال ضريبي مضيفة أنها تأمل في تسليم المتهم البريطاني لمحاكمته في الدنمرك.

جاء الاعتقال بعد أن وقعت الدولة الاسكندنافية في مارس آذار معاهدة لتسليم المطلوبين مع الإمارات قالت إنها ستستخدمها لطلب تسليم شاه.

وكتب وزير الخارجية الدنمركي جيبي كوفود في تغريدة على تويتر “سنضغط من أجل تسليمه في أقرب وقت ممكن”.

وكان قد نفى المتحدث باسم شاه في السابق ارتكاب الاخير أي مخالفة.

واتُهم شاه بالاحتيال على سلطات الضرائب الدنمركية فيما يصل إلى تسعة مليارات كرونة دنمركية (1.04 مليار دولار) في قضية ضرائب أرباح الأسهم المعروفة باسم كوم-إكس.

وأكدت شرطة دبي اعتقاله في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة قالت فيها إن الهدف هو تسليم شاه لمحاكمته في الدنمرك.

 

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