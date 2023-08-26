بريغوجين ليس الأول أو الأخير.. 10 شخصيات كانت مقربة من بوتين وقُتلت بشكل غامض!

سلطت قضية مقتل قائد مجموعة فاغنر “يفغيني بريغوجين” الضوء على الجانب “الغامض” والمرعب من شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعروف بسياسة الانتقام والثأر من كل خانه أو تمرد عليه أو حتى فكر ذلك.

فخلال العقدين الماضيين توفي العديد من أبرز منتقدي الرئيس الروسي في ظروف غامضة، إما بالسم أو الاغتيال أو الشنق وغيرها.

ولكن اللافت، هو عدد الشخصيات التي تم القضاء عليها في ظروف غامضة، منذ بداية الحرب على أوكرانيا، رغم كونهم في يوم ما شخصيات مقربة من الرئيس الروسي.

إليكم أبرز تلك الشخصيات وتاريخ وفاتهم:

1- 25 فبراير 2022: وجد المدير المالي لشركة غازبروم “ألكسندر تيولياكوف” مشنوقًا في مرآب منزله قرب سانت بطرسبرغ.

2- 28 فبراير 2022: رجل الأعمال الأوكراني “ميخائيل واتفورد” عُثر عليه مشنوقًا في مرآب منزله بالضواحي الغربية للندن.

3- 24 مارس 2022: الملياردير الروسي “فاسيلي ميلنيكوف” وجدوه منتحرًا في شقته في نوفغورود وعثر على زوجته وابنيه مقتولين طعنًا بالقرب منه.

4- 18 أبريل 2022: نائب الرئيس السابق لشركة غازبروم “فلاديسلاف أفاييف” عُثر عليه ميتًا بالرصاص في شقته في موسكو بجوار جثث زوجته الحامل وابنته.

5- 19 أبريل 2022: الملياردير الروسي “سيرغي بروتوسيني” وجدوا جثته مُعلقة على شجرة وزوجته وابنته مقتولتان طعنًا في أحد المنتجعات بإسبانيا حيث كانوا في إجازة.

6- 4 يوليو 2022: رجل الأعمال “يوري فورونوف” عُثر عليه ميتًا في مسبح بمقر إقامته في سانت بطرسبرغ برصاصة في الرأس.

7- 10 مايو 2022: “ألكسندر سوبوتين” مسؤول كبير سابق في مجموعة النفط الروسية لوك أويل. قام أحد السحرة بشق جلده لصب سم الضفدع فيه، فأصيب بنوبة قلبية.

8- 10 سبتمبر 2022: “إيفان بيتشورين” مدير شركة تطوير الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسية. توفي بعد أن سقط من مركب شراعي في بحر اليابان.

9- 21 سبتمبر 2022: “أناتولي جيراشينكو” خبير وعالم روسي في مجال الطيران. عُثر عليه ميتًا بعد سقوطه من درج في موقع بناء.

10- 9 ديسمبر 2022: “ديمتري زيلينوف” رجل أعمال روسي. سقط من فوق السلالم بعد تناوله العشاء مع أصدقائه.