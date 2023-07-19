بريغوجين: ما يحدث على جبهة أوكرانيا عار ولا يجب أن نشارك فيه

ظهر ييفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مقطع فيديو وهو يرحب بمقاتلي المجموعة في روسيا البيضاء ويقول لهم إنهم لن يشاركوا الآن في حرب أوكرانيا.

وفي الفيديو، الذي لم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحته، سُمع رجل يشبه بريغوجين في الصوت واللهجة الروسية وهو يرحب برجال فاغنر. وأعادت خدمة صحفية لبريجوجن على تيليجرام نشر الفيديو.

وقال بريغوجين “مرحبا يا رفاق… أهلا بكم في أرض روسيا البيضاء”. ونظرا لأن الفيديو تم تصويره على ما يبدو بعد حلول ظلام الليل، فلم يمكن سوى تمييز هيئة شخص يشبه بريجوجن.

وقال بريغوجين “قاتلنا بشرف… قدمتم الكثير لروسيا. ما يحدث في الجبهة حاليا هو وصمة عار لسنا بحاجة إلى المشاركة فيه”.

وطلب بريغوجين بعد ذلك من رجاله التعامل بشكل طيب مع السكان المحليين وأمرهم بتدريب جيش روسيا البيضاء واستجماع قوتهم من أجل “رحلة جديدة إلى أفريقيا”.

وقال “وربما سنعود إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في وقت ما عندما نكون على يقين من أننا لن نلحق بأنفسنا العار”.

وتحدث رجل يشبه في صوته دميتري أوتكين، الذي ساعد في تأسيس فاغنر، بعد ذلك إلى الرجال.

وقال “هذه ليست النهاية. هذه مجرد بداية لأكبر عمل في العالم سيتم تنفيذه قريبا جدا”.