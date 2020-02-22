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بسبب”كورونا” .. سامسونغ تُغلق مصانعها

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أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، السبت، أنها أغلقت مجمع مصانع تابعا لها في مدينة غومي جنوبي البلاد، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت “سامسونغ”، أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، أنها تعتزم إغلاق المجمع بأكمله حتى صباح يوم 24 فبراير، بينما سيغلق المبنى الذي كان الموظف المصاب يعمل به حتى صباح يوم 25 من الشهر ذاته.

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وقبل ساعات، أبلغت كوريا الجنوبية عن قفزة قدرها 6 أضعاف في الإصابات الفيروسية خلال 4 أيام إلى 346، معظمها مرتبط بكنيسة ومستشفى في رابع أكبر مدينة وما حولها، حيث تم إغلاق مدارس وطلب من السكان تجنب التجمعات الجماهيرية.

ومن بين الحالات الجديدة البالغ عددها 142 حالة في كوريا الجنوبية، هناك 131 حالة من دايجو والمناطق القريبة منها، التي برزت كواجهة جديدة في المعركة العالمية المتزايدة ضد الفيروس القاتل.

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