الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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بسبب أزمة الإمدادات.. التضخم في سويسرا يقفز لأعلى مستوى في 29 عامًا

منذ دقيقتين
سويسرا

سويسرا

الشرق
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يواصل التضخم تسجيل مستويات قياسية في معظم الدول الأوروبية، نتيجة اضطراب الإمدادات الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، وخفض موسكو تدفقات الغاز الى القارة ما أدى الى ارتفاع أسعار المحروقات.

وتسارع التضخم في سويسرا خلال شهر حزيران الماضي، بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث ارتفع إلى 3.4% على أساس سنوي، من 2.9% في أيار.

ويُعتبر المعدل المسجل في حزيران أعلى بكثير من هدف البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) البالغ 2%.

وشكلت الحرب الروسية في أوكرانيا “عاملاً أساسياً في تسارع أسعار المستهلكين في سويسرا، إضافة إلى الاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد”، بحسب البنك المركزي.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوعين من قيام البنك المركزي بشكل غير متوقع برفع أسعار الفائدة إلى -0.25% للمساعدة في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

إلى ذلك، قال رئيس البنك المركزي السويسري “توماس جوردان” في ذلك الوقت إن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة وقد يضطر المسؤولون إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكانت توقعات البنك المركزي السويسري في يونيو للتضخم تبلغ 2.8% خلال هذا العام، على أن يتراجع إلى 1.9% في 2023 ثم إلى 1.6% في 2024.

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