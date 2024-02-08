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بسبب أزمة البحر الأحمر.. أرباح شركة ميرسك على المحك

منذ 12 دقيقة
شعار شركة الشحن الدنمركية إيه.بي مولر ميرسك

شعار شركة الشحن الدنمركية إيه.بي مولر ميرسك

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أعلنت ميرسك الخميس عن أرباح جاءت دون التوقعات في الربع الرابع، وقالت إنها تتوقع أرباحا أقل بكثير من مستوى العام الماضي في 2024 وسط فائض في المعروض من سفن الحاويات، غير أنه لا تزال هناك ضبابية نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بين مليار دولار وستة مليارات دولار هذا العام، مقارنة مع 9.6 مليار دولار حققتها العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان “لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه، إذ يعكس النطاق الاسترشادي مدة تتراوح بين ربع سنة إلى عام كامل”.

وانخفضت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 839 مليون دولار في الربع الرابع من 6.54 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما جاء دون توقعات المحللين لربح 1.13 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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