بسبب أزمة البحر الأحمر.. إتش اند إم تؤجل بعض الحملات

قال الرئيس التنفيذي لشركة إتش اند إم، دانيال إرفر، ثاني أكبر سلسلة متاجر مدرجة في العالم لبيع الأزياء بالتجزئة، اليوم الأربعاء إن الشركة أرجأت بدء بعض حملات الربيع والصيف للتكيف مع تأخر الشحن الناجم عن أزمة البحر الأحمر.

وأردف إرفر قائلا لرويترز في مقابلة “أجرينا بعض التعديلات قصيرة الأجل على تاريخ البدء وتاريخ تدشين الحملات”، موضحا أن التأثير على ما هو متاح للعملاء طفيف.

وأضاف أن مدة الإرجاء ستختلف من دولة إلى أخرى، لكنها قد تصل إلى حوالي أسبوعين في بعض الأسواق.

وتجنبت شركات شحن المرور عبر قناة السويس بعدما أدت هجمات الحوثيين إلى أن تغير سفن الحاويات مسارها لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح مما زاد من تكاليف الشحن وتسبب في تأخير وصول الملابس والأحذية إلى أوروبا من مصانع في آسيا.

وفيما يتعلق بتقرير الربع الأول الذي صدر اليوم الأربعاء، قالت الشركة إنها تراقب التطورات في البحر الأحمر وتعمل على تقليل أي تأثير على توفر منتجاتها وتكاليف الشحن ومستويات المخزون.

وقال إرفر لرويترز إن الشركة اتخذت خطوات للحد من التعطيل، مثل مطالبة الموردين بشحن المنتجات في وقت أبكر من المعتاد، وتسريع الخطط لنقل الإنتاج إلى مناطق أقرب من العملاء.