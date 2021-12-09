بسبب أزمة المهاجرين.. 140 مهندساً عسكرياً بريطانياً إلى بولندا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها سترسل 140 مهندسا عسكريا إلى بولندا، على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروس، وفق ما نقلت وكالة “نوفوستي”.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: “تم إرسال 140 مهندسا عسكريا إلى بولندا لتقديم دعم متخصص استجابة لضغوط الهجرة غير الشرعية على الحدود مع بيلاروس”.

وأوضحت أن المتخصصين من “فوج المهندسين 32” التابعين للمهندسين الملكيين سيقدمون الدعم للقوات البولندية في تنفيذ مهام هندسية محددة على طول الحدود، بما في ذلك دعم البنية التحتية وإصلاح الطرق، وكذلك المساعدة في التخطيط، وأنهم سوف ينفذون مهامهم بداية نهاية ديسمبر، ومن المتوقع أن يستمروا حتى أبريل المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها أرسلت فريق استطلاع إلى ليتوانيا لمعرفة ما إذا كان بإمكان بريطانيا تقديم الدعم لهذه الدولة التي تواجه ضغوطا مماثلة على حدودها.