بسبب أسعار الفائدة.. تراجع مبيعات المنازل في تركيا 17.5% في 2023

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الجمعة أن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت 17.5 في المئة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما تراجعت المبيعات للأجانب 48.1 في المئة مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وتصدر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 10560 منزلا العام الماضي، وهو ما يعكس عدد الأشخاص الذين سعوا للحصول على ملاذ مالي في أعقاب غزو موسكو أوكرانيا والعقوبات الغربية.

وأظهرت البيانات أن مبيعات المنازل انخفضت 33.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد السياسة النقدية وصعوبة الحصول على القروض.

وجرى بيع حوالي 1.23 مليون منزل العام الماضي، بما في ذلك 138577 الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن مبيعات الرهن العقاري انخفضت 72.3 في المئة في ديسمبر\كانون الأول مقارنة بالعام السابق و36.6 في المئة في عام 2023 ككل، لتشكل 14.5 في المئة من إجمالي المبيعات خلال العام.