بسبب‭‭ ‬‬"أعمال استفزازية".. أذربيجان تطرد أربعة دبلوماسيين إيرانيين

قالت أذربيجان الخميس إنها طردت أربعة دبلوماسيين إيرانيين بسبب‭‭ ‬‬ “أعمال استفزازية” في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين الجارتين، فيما يرجع لأسباب منها تحسن علاقات باكو وإسرائيل عدو اللدود لطهران.

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع وصول الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو الأسبوع الماضي سفارة في إسرائيل.

كما أشارت أذربيجان إلى أن إيران ربما تكون على صلة بمحاولة اغتيال نائب أذري مناهض لطهران قبل أسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الأذرية في بيان الخميس إنها استدعت السفير الإيراني وعبرت عن “استيائها الشديد من الأعمال الاستفزازية الأخيرة التي قامت بها بلاده فيما يتعلق بأذربيجان”.

وأعلنت الوزارة أن أربعة دبلوماسيين إيرانيين غير مرغوب فيهم ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأغلقت أذربيجان سفارتها في طهران في يناير\كانون الثاني بعد مقتل قائد الأمن في هجوم، وفتحت الأسبوع الماضي سفارة في إسرائيل.