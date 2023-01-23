الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب أوكرانيا.. دراسة تُحذّر من نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي

منذ ساعتين
الجيش الأميركي

الجيش الأميركي

A A A
طباعة المقال

كشفت دراسة عسكرية عن نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي بسبب أوكرانيا.

الدراسة التي نشرها موقع “وول ستريت جورنال” ذكرت أن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ “جافلين”، مشيرة إلى أن مخزون السلاح الأميركي الحالي غير كاف في وقت الحرب.

وبحسب الدراسة، ستعاني الولايات المتحدة من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكرياً قريباً.

يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس قيادة الأسطول الأميركي داريل كودل إن بلاده تعاني من تأخير في استلام الذخيرة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي، أرسلت واشنطن أطنان من المساعدات العسكرية إلى كييف. إلا أنّ أوكرانيا لا تزال تطالب الدول الغربية بالمزيد من العتاد الثقيل، مؤكدةً أن ذلك سيكون عاملاً حاسماً في الحرب مع روسيا.

    المزيد من أخبار العالم

    علما اميركا واسرائيل
    تدريبات عسكرية تجمع اسرائيل واميركا.. اليكم التفاصيل
    سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
    أسهم التكنولوجيا ترفع الأسواق الأوروبية وسط تحسن في التوقعات الاقتصادية
    مشاهد من أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    وسط انقسام غربي.. الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا عسكريًا بـ 500 مليون يورو

    الأكثر قراءة

    بالفيديو: مستشفى المقاصد يغلق أبوابه... والسبب؟
    السيارة التي اقتحمت منزل العائلة اللبنانية
    فيديو مروع.. عائلة لبنانية في السويد تنجو من الموت بأعجوبة!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يسجل مستويات قياسية!