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بسبب أوكرانيا.. فرنسا تهدد بيلاروسيا بمزيد من العقوبات

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2022 10:15 صباحًا
وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا

وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا

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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الثلاثاء، للإذاعة الفرنسية إن روسيا البيضاء قد تواجه مزيدا من العقوبات إذا زادت مشاركتها في الصراع الأوكراني.

وكان رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قد ذكر أمس الاثنين أنه أمر القوات بالانتشار مع القوات الروسية قرب أوكرانيا ردا على ما قال إنه تهديدا واضحا لبلاده من كييف وداعميها في الغرب.

وتشير تصريحات لوكاشينكو، الذي يحكم روسيا البيضاء منذ 1994، إلى المزيد من التصعيد المحتمل للحرب في أوكرانيا، ربما بنشر قوات مشتركة بين روسيا وروسيا البيضاء في الشمال الأوكراني.

وقال لوكاشينكو إن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، وإنهما بدأتا في جمع القوات قبل يومين، على ما يبدو بعد الانفجار الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

واستخدمت موسكو روسيا البيضاء نقطة انطلاق لغزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، حيث أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في روسيا البيضاء.

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