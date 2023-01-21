السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
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بسبب إجراءات نظام الأسد.. 15 معملا دوائيا يغلقون أبوابهم في سوريا

منذ 14 ثانية
عناصر في جيش الأسد

عناصر تابعة للنظام السوري

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يستمر نظام الأسد باتباع سياسة التضييق على ما تبقى من رؤوس أموال وكوادر اقتصادية فاعلة، عبر سياسات قمعية فاشلة دفعت بالعديد المؤسسات الكبرى الغذائية والطبية إلى الإقفال والبحث عن باب للهجرة من سوريا

المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن قيام 15 معملاً للأدوية بإغلاق أبوابها بشكل كامل في مدينة طرطوس ومدينة صافيتا في ريفها الشمالي الشرقي وعدة مناطق أخرى، وذلك بسبب الضغوطات التي مورست من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وأفاد المرصد  بأن النظام فرض على أصحاب المعامل إغلاقها بعدما رفضوا مشاركة بعض الشخصيات من عائلة الأسد بنصيبهم من الأرباح.

وأضاف أن هناك بينهم من رفض أيضاً دفع نسب مالية من أرباح معاملهم لصالح هذه الشخصيات رغم عدم وجود مبرر قانوني لفرضها عليهم.

يشار إلى أن أصحاب هذه المعامل كان انتقلوا من مدينة حلب منذ بدايات أحداث الثورة في سوريا إلى طرطوس على خلفية ما شهدته مدينتهم من معارك ضارية وخراب.

وتعرف الكثير من الشخصيات في عائلة رئيس النظام والمقربة منها بثرواتها الضخمة والمشاريع الاستثمارية الكبرى وتحكمها بزمام القطاعات الحيوية في سوريا، ووضع يدها على ثروات سوريا على حساب المواطنين.

 

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