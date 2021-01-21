بسبب إصابات كورونا... مسؤول فرنسي يرجح إغلاقاً عاماً ثالثاً في البلاد

قال عضو في لجنة اللقاحات الوطنية الفرنسية إن البلاد ستدخل في إغلاق عام ثالث جديد إذا واصلت حالات الإصابات الزيادة بمعدلات عالية.

وقال عالم الأوبئة أوديل لوناي، لـ BFM TV يوم الخميس: “إذا استمر عدد الحالات في الارتفاع ، فسيتعين علينا اللجوء إلى الإغلاق مرة أخرى”. “يجب أن نفكر بجدية في فرض حظر على الأشخاص المعرضين للخطر”.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأربعاء أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ تشرين الثاني الماضي بلغت 26784 حالة.

وحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا بلغ 2.965.117، وإجمالي الوفيات 71652.